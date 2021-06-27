Найманці РФ поранили українського військового неподалік Старогнатівки

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Унаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового, інформує пресцентр ООС.

Так, поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - сказано у вечірньому зведенні.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу «Орлан-10») з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ", - інформують у пресцентрі ООС.

Нагадаємо, протягом суботи, 26 червня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Пісків загинув старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар.