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Завтра в Україні до +28, місцями дощі та грози

У західних і більшості південних областей України вологість зменшиться, 

Завтра в Україні до +28, місцями дощі та грози

У понеділок, 28 червня, у західних та більшості південних областей України без суттєвих опадів, на решті територій короткочасні дощі, грози.

Про це повідомив Interfax.com.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

"Найближчої доби в західних і більшості південних областей України вологість зменшиться, а на решті територій атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду, температурний фон очікується трохи вище норми", – йдеться у повідомленні.

У Чернігівській, Сумській вночі місцями та Полтавській областях – значні дощі. На Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, на сході країни південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 12-17°; вдень 23-28°, у Закарпатській, Луганській та південних областях до 30°.

У Києві в понеділок короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.

У вівторок, 29 червня, вночі без опадів; вдень у північних, східних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с, на решті територій без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, в Закарпатті до 33°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Вранці 27 червня температура води в Чорному та Азовському морях була в межах 20-27°, у Дніпрі поблизу Києва – 25°.

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