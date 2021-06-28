Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України

Блогер і один із маркетинг-директорів стартару Fozzy Group ("Сільпо", "Фора" та інші мережі) Слава Баранський підтримав виступ російського репера Басти в Києві та висміяв "гідність і європейські цінності" України. У відповідь на це користувачі соцмереж почали закликати до бойкоту супермаркетів, а Fozzy Group заявила, що проводять службове розслідування, на час якого Баранський склав свої повноваження, пише "BBC Україна".

Сам блогер заявив, що писав ці думки для обмеженого кола друзів, які "знають його проукраїнську позицію", але визнав, що "перегнув палку".

Серія скандальних постів Баранського почалася зі сторіз у Facebook, де Баранський оприлюднив фото сцени з Бастою і написав: "Красава Баста! Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт на цінності села".

Баста, як відомо, три роки перебував у списку осіб, що загрожують національній безпеці України, але після закінчення терміну знову отримав дозвіл на в'їзд в Україну і виступив у Києві з концертом 25 червня.

В іншій сторіз блогер написав: "Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються. А Україні дісталися лише "гідність" та "європейські цінності".

Також він виклав допис зі словами: "Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська "Плине кача?" та схваленням того, що "є.. (погана. - Ред.) звичка натягати вишиванки на людях йде у минуле".

"Плине кача" стала широковідомою після її виконання під час реквієму за загиблими учасниками Революції Гідності.

В оприлюдненій 28 червня заяві Fozzy Group зазначили, що "Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими".

"У публікаціях, що зараз ширяться у соцмережах, є звинувачення в непатріотичності одного з наших співробітників. По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання. По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі стартапів групи 4 місяці тому... Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів. На разі, Слава склав свої повноваження на період службового розслідування", - йдеться у заяві.

Баранський також написав допис із виправданнями.

"Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання - грубі і цинічні - для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу, і для них я перегнув палку", - написав Слава Баранський.

Баранський був головним редактором заснованого в російському Ульяновську в 2007 році сайту Lifehacker. У 2015 році він перестав бути головредом, потім залишив топменеджмент проєкту.

Потім він запустив спортивний стартап LIVE.LOVE з групових тренувань. У профілі в Linkedin, як пише "BBC Україна", також значиться, що Слава Баранський є співзасновником російського маркетингового агентства "Паліндром", серед клієнтів якого є, наприклад, "Яндекс".