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Російському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну

Заборона на в’їзд діяла три роки.

Російському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну
Фото: facebook.com/IBiZA.Odessa

Міністерство культури і інформаційної політики вилучило російського репера Басту з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це інформує пресслужба Мінкультури.

"31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом “Баста”). Тобто за поданням СБУ відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку", - йдеться у повідомленні.

Музиканту заборонили в’їзд в Україну на три роки у вересні 2017-го. Раніше Баста відвідав окупований Крим із концертом, чим порушив законодавство України.

Нагадаємо, на початку серпня в'їзд в Україну на три роки заборонили російській співачці Глюкозі.

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