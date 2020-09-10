Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг

Британська акторка Даяна Рігг померла у віці 82 років.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

У 1969 році Рігг отримала популярність як зірка фільму "На секретній службі Її Величності", де зіграла Трейсі ді Вінченцо - єдину дівчину Джеймса Бонда, з якою "агент 007" в результаті одружився.

У 2013-2017 роках Рігг грала в серіалі "Гра престолів" Оленну Тіреллі, фактичну главу одного з великих будинків Семи Королівств.

У серіалі "Месники" Ріг зіграла Ему Пол.

"Вона померла спокійно рано-вранці. Вона була вдома зі своєю сім'єю, яка просила про конфіденційність у цей непростий час", - розповів агент акторки.

Нагадаємо, 29 серпня у віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера".