У Зеленського запевнили, що у попурі на День незалежності артисти виступали безоплатно

Раніше в Офісі президента заявили про законність використання пісень під час попурі.

Усі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері "Музична історія Незалежності", відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі.

Про це Радіо Свобода повідомили в Офісі президента.

"Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації", – йдеться у відповіді на запит.

Режисером 17-хвилинного попурі стала українська режисерка Катерина Царик.

"Музичний «мешап» та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі", – додали в Офісі президента.

Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, йдеться в листі.

"Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

Представники гуртів "Океан Ельзи" та "Бумбокс" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня незалежності.

Згодом в Офісі президента заявили, що законно використовували пісні виконавців, оскільки в "Музичній історії Незалежності" прозвучали лише фрагменти творів.

3 вересня біля будівлі Кабінету міністрів України представники музичної індустрії влаштували мітинг. Вони вимагали від уряду скасувати карантинні обмеження на проведення концертів. Під Кабміном були, зокрема, виконавиці Alyona Alyona, Аліна Паш та інші артисти. На чолі протесту виступила співачка Оля Полякова, яка брала участь і в шоу-попурі під час офіційної частини святкування Дня Незалежності України.