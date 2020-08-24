Під час офіційних святкувань влаштували концерт українських хітів, деякі з них - російською мовою.

На Софійській площі під час офіційних урочистостей до 29-ї річниці Незалежності України провели концерт. Трансляцію вели на сторінці Офісу президента у фейсбук.

"Давайте ніколи не забувати, нам є ким і чим пишатися. У нашої країни багато скарбів - особливо наукових, у нашої країни багата історія - особливо музична історія Незалежності", - анонсував концерт президент під час промови.

Виступ почали "Мелодією" Скорика, потім співав Монатік, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Оля Полякова та інші знаменитості. Вєрку Сердючку завезли на площу на даху вагона на колесах.

Деякі пісні виконували російською мовою.

Планувалося, що у концерті прозвучать пісні, які були популярними в Україні за час Незалежності.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 29-ту річницю проголошення Незалежності. У Києві провели урочисті заходи за участі президента Володимира Зеленського. Також заплановано Марш ветеранів.

Під час промови глава держави пояснив, чому у цей день не проводять військовий парад. На його думку, військова техніка зараз має бути на сході. Зеленьський також попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну.