Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності попросив не "плутатись під ногами України" тих, хто мав шанс її розбудувати. Про це глава держави сказав у своїй промові.

Президент розповів, що будує країну, яка не лишає своїх і завжди готова дати відсіч, країну з хорошими дорогами та країну, де жваві суперечки точаться лише про те, як назвати ракету, що полетить в космос, чи збудований корвет.

"Всі, хто готовий допомагати українцям будувати таку Україну, ласкаво просимо - долучайтесь. Інших просимо не заважати. У вас було багато років, аби щось зробити, люди поставили вам оцінку. Прийміть це, та не плутайтесь під ногами України, яка рухається вперед", - сказав Зеленський.

"Ті, хто віддав частину територій, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму", - висловився президент.

Зеленський також похвалився, що 29-й день поспіль на сході України немає бойових втрат і висловив сподівання, що невдовзі зможе отримати смс від міністра охорони здоров’я про "нуль захворілих та нуль померлих" від коронавірусу.

Президент задався питанням, “який подарунок від нас хотіла б отримати Україна”.

"Я гадаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварилися. То, може, дітям годі змагатися в тому, хто більше та правильніше любить неньку Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині та згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно під силу. Треба згадати, що, незалежно від мови, релігії, національності – ми брати й сестри. Ми всі – діти України. І нікому не давати шансу посіяти між нами розбрат. Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям. Тим, що обкрадали нашу маму Україну багато років, бо ніколи не вважали її рідною", - сказав Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 29 річницю проголошення Незалежності. У зв’язку з урочистими заходами у центрі Києва перекрито рух.