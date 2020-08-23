Порошенко: "Наш стяг гуртує українців по всьому світу"

Фото: eurosolidarity.org

На Майдані Незалежності у Києві з нагоди Дня прапора України сотні активістів розгорнули Прапор Єдності довжиною 33 метри.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Євросолідраність".

"Синьо-жовтий стяг, який завдяки ініціативі активістів ГО "Справа Громад" почав свій шлях у Полтаві 20-метровим, подорожував по всій Україні. Громадські активісти у 23 містах дошивали свої частини і залишали свої побажання єдності, свободи і перемоги", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною залишили свої підписи і побажання на Прапорі Єдності.

Фото: eurosolidarity.org

"В цей день ми піднімаємо державний прапор і схиляємо голову в пам’ять про тих, хто віддав своє життя для того, щоб існувала Україна. Бо Державний Прапор, Державний Герб, Гімн – це як фундамент побудови нашої держави. За те, щоб цей прапор існував, і для того, щоб держава існувала, сотнями років українці віддавали своє життя. Наче священний вогонь, вони в цим прапором їхали в табори ГУЛАГу, тримали його в криївках УПА, зберігали в 60-их в самвидаві. Для того, щоб у 80-их мільйони українців під цим прапором і під звуки «Ще не вмерла Україна» поховали імперію. Нам це вдалося", – приводить пресслужба слова Петра Порошенка.

"Але особливого звучання наш Гімн і важливості наш Прапор отримав під час Революції Гідності. 22 січня, у День Соборності, вчитель з Донецька Анатолій Чайка тут поруч на Грушевського відмовився віддавати беркутам наш прапор. Йому зламали обидві кістки, але він прапор не віддав. Бо це був символ нашої перемоги, майбутньої перемоги", – додав Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Він закликав усіх обов’язково побувати в Музеї історії України у Другій світовій війні, де розгорнута експозиція прапорів.

"Там є прапор, який був піднятий над старим терміналом Донецького аеропорту. Прапор, який був піднятий двома фантастичними людьми Мирославом Гаєм, бійцем Національної гвардії, і Сергієм Шевчуком – воїном славетної 95-ої аеромобільної десантної бригади, на 120-ти метрову телевежу на горі Карачун перед звільненням Слов’янська. Там є прапори, які підняла 93 бригада над шахтою Бутівка", – зазначив п‘ятий президент.

Фото: eurosolidarity.org

Він також згадав про героїчний подвиг Володимира Балуха, якого російські окупанти кинули у в’язницю за те, що він підняв український прапор над своїм будинком у Криму.

"Він знав, що його за це чекає, але він демонстрував, що українців не залякати. Володимира ми витягнули з в’язниці. І так, як Володимира Балуха, буде звільнено Український Крим і Донбас", – наголосив Порошенко.

"Ми маємо згадати героїчного Володимира Рибака, який в 2014-му зупинив стягнення українського прапора із захопленої російськими терористами Горлівки. Його схопили, багато годин катували і вбили, але він знав, що він бореться за українську державу і український прапор", – сказав Петро Порошенко.

"Саме український прапор об’єднує всю Україну і українців нашої держави і всього світу. Незалежно від мови, національності, релігії. Це як ідентифікатор "свій-чужий", – додав він.

Фото: eurosolidarity.org

Марина Порошенко привітала українців зі святом Державного Прапора.

"Останні роки Прапор і Гімн набули для нас особливого значення. Гімн ми співаємо тоді, коли коли відбуваються дуже серйозні національні події. І відчуваємо велике піднесення та гордість, коли бачимо синьо-жовтий прапор, який майорить серед прапорів інших країн. І саме під цими кольорами ми захищаємо наші кордони, ми будуємо нашу країну і виховуємо молоде покоління українських патріотів", – сказала Марина Порошенко.

Учасники акції розгорнули прапор і залишили на ньому свої побажання. Завтра Прапор Єдності буде брати участь у Марші Незалежності. Активісти ГО "Справа Громад" планують продовжити шлях Прапора Єдності, щоб він об’їхав ще більше міст та сіл України. Наступного року його знову розгорнуть в Києві.