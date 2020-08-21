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Помер батько Марини Порошенко

Анатолій Переведенцев помер 20 серпня на 88 році життя.

Помер батько Марини Порошенко
Фото: Петро Порошенко

20 серпня на 88 році життя помер Анатолій Переведенцев, батько дружини п'ятого президента України Петра Порошенка Марини.

"Ще одна важка втрата для нашої родини. Учора помер батько Марини - Анатолій Михайлович Переведенцев. Справжній державник, будівничий, великий українець, а ще мій близький друг і люблячий батько та дідусь. У ці дні всі мої почуття з Мариною. Марина – копія батька: має його характер, доброту і скромність", - написав Порошенко у фейсбуці.

"Прошу всіх молитися, щоб Всемилостивий Господь прийняв Анатолія Михайловича в Царство Небесне", - додав він.

Церемонія прощання відбудеться у суботу 22 серпня об 11 годині в Національному музеї медицини України.

Анатолій Михайлович Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, радником посла СРСР в Монголії в 1985-1988 рр.

Нагадаємо, 16 червня у віці 84 років помер Олексій Порошенко, батько п'ятого президента України.

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