Помер батько Марини Порошенко

Анатолій Переведенцев помер 20 серпня на 88 році життя.

20 серпня на 88 році життя помер Анатолій Переведенцев, батько дружини п'ятого президента України Петра Порошенка Марини.

"Ще одна важка втрата для нашої родини. Учора помер батько Марини - Анатолій Михайлович Переведенцев. Справжній державник, будівничий, великий українець, а ще мій близький друг і люблячий батько та дідусь. У ці дні всі мої почуття з Мариною. Марина – копія батька: має його характер, доброту і скромність", - написав Порошенко у фейсбуці.

"Прошу всіх молитися, щоб Всемилостивий Господь прийняв Анатолія Михайловича в Царство Небесне", - додав він.

Церемонія прощання відбудеться у суботу 22 серпня об 11 годині в Національному музеї медицини України.

Анатолій Михайлович Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, радником посла СРСР в Монголії в 1985-1988 рр.

Нагадаємо, 16 червня у віці 84 років помер Олексій Порошенко, батько п'ятого президента України.