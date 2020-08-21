"Європейська Солідарність" ініціює присвоєння загиблому морпіху Ярославу Журавлю звання Героя України

Парламентська фракція "Європейська Солідарність" закликала спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова внести подання президенту Володимиру Зеленському про присвоєння звання Героя України загиблому морпіху Ярославу Журавлю.

Про це заявили у пресслужбі фракції.

У зверненні йдеться, що 13 липня в "сірій зоні" під Зайцевим Донецької області під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь. Того ж дня російські окупаційні війська віроломно обстріляли евакуаційну групу армійців ЗСУ, які мали розрізнювальне екіпірування гуманітарної місії – білі шоломи, жилети й пов’язки. Таким чином було порушено домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.

"Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди – сержант-розвідник 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України Ярослав Журавель. Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео з безпілотного літального апарату, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що 13 липня 2020 року сержант загинув від поранень. 21 липня тіло сержанта було передано на контрольовану Урядом України територію", – йдеться у зверненні "Європейської Солідарності".

Ярослав Журавель був похований 23 липня в селі Андріївка на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

"Звертаємось до вас із проханням щодо ініціювання перед Президентом України питання про присвоєння звання Герой України розвіднику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильовичу (посмертно)", – йдеться у зверненні до Голови Верховної Ради.

Нагадаємо, що 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойового травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Тіла загиблих і пораненого залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території. Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, - громадянин Естонії Микола Ілін.

21 липня на неокуповану територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки в "сірій зоні".