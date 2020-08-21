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Окупанти у четвер двічі порушували перемир’я на Донбасі

Постріли поблизу Авдіївки та Новоолександрівки були провокативними.

Окупанти у четвер двічі порушували перемир’я на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Упродовж 20 серпня українські військові зафіксували два факти порушення перемир’я з боку проросійських бойовиків у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Минулої доби задокументовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності бойових бригад ООС обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, 19 серпня окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі – поблизу Луганського та двічі біля Попасної.

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