Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Помер Борис Патон
Помер Борис Патон
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На шахті "Червоноградська" загинув гірник

Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

На шахті "Червоноградська" загинув гірник
Фото: Фото з відкритих джерел

У Львівській області на шахті "Червоноградська" загинув 35-річний гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина") Михайло Волинець на своїй сторінці у фейсбуці.

Працівник шахти Олександр Лукаш, 1985 року народження, отримав несумісні з життям травми.

"Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок.

Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав Волинець у соцмережі.

Деталі нещасного випадку встановлюються.

Нагадаємо, голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець 30 червня повідомляв про початок безстрокового протесту шахтарів. 

Співробітники підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля" і "Селідоввугілля" вимагали погашення боргів із зарплати на державних шахтах (622,5 млн гривень станом на 24 червня), заборони на імпорт вугілля газових марок з Росії та Білорусі, відновлення роботи блоків ТЕС, які в минулі роки перевели з антрациту на газове вугілля тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також