На шахті "Червоноградська" загинув гірник

У Львівській області на шахті "Червоноградська" загинув 35-річний гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина") Михайло Волинець на своїй сторінці у фейсбуці.

Працівник шахти Олександр Лукаш, 1985 року народження, отримав несумісні з життям травми.

"Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок.

Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав Волинець у соцмережі.

Деталі нещасного випадку встановлюються.

Нагадаємо, голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець 30 червня повідомляв про початок безстрокового протесту шахтарів.

Співробітники підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля" і "Селідоввугілля" вимагали погашення боргів із зарплати на державних шахтах (622,5 млн гривень станом на 24 червня), заборони на імпорт вугілля газових марок з Росії та Білорусі, відновлення роботи блоків ТЕС, які в минулі роки перевели з антрациту на газове вугілля тощо.