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Найбільший прапор України буде видно практично з будь-якої точки столиці, - Кличко

Висота флагштоку - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. 

Фото: kyivcity.gov.ua

Фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштоку висотою майже 90 метрів для найбільшого прапору України. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору – 16 на 24 метри", – написав Віталій Кличко.

Він додав, що вже встановлено елементи підсвітки найбільшого державного прапору, який можна буде побачити і вночі, "практично з будь-якої точки нашої столиці". 

"Напередодні дня Державного прапору ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!" - підсумував Кличко. 

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що до дня Державного прапора в Києві встановлюють флагшток для найвищого, головного Прапора України. Нині рекордсменом є прапор, піднятий у Дніпрі 2018 року. Він установив одразу два національні рекорди - найбільше полотнище (12 на 18 м) і найвищий флагшток (72 м). 

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