ФСБ заявила про "спробу викрасти очільника "ДНР" - у СБУ назвали це російським фейком (оновлення)

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання сімох осіб за спробу викрасти з Росії і вивезти в Україну одного з ватажків бойовиків на Донбасі. Усі затримані є громадянами Росії.

Водночас у ФСБ стверджують, що організаторами і координаторами викрадення нібито виступили двоє громадян України, передає російський Интерфакс.

У російській спецслужбі також стверджують, що Андрій Байдала й Ігор Міщенко нібито діяли за завданням і під загальним керівництвом департаменту контррозвідки СБУ, в складі 5-го управління якого функціонує відділ, що безпосередньо працює з ОЗУ на території Росії.

"Байдала відомий органам безпеки і компетентним органам "ДНР" як позаштатний співробітник СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довірена особа 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом "Швед". У "ДНР" Байдала проходить у низці кримінальних справ як організатор терактів у Донецьку, в тому числі вбивства Олександра Захарченка", - повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ.

Слідчий комітет Росії в Москві порушив кримінальну справу про замах на викрадення людини.

За даними російських правоохоронців, 30 липня" під неправдивим приводом придбання нерухомості потерпілого затримані поїхали з ним у Московську область, де в автомобілі вдарили електрошокером, однак потерпілий чинив активний опір і зміг залишити автомобіль". Поки що невідомо, кого саме планували викрасти затримані.

Усім затриманим висунено обвинувачення, вони перебувають під вартою.

Оновлення. Служба безпеки України спростовує інформацію про "зрив спецоперації".

"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий «успіх» – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків", - йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

Раніше ФСБ заявила про затримання кримчанина за нібито участь у добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана.