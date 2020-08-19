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Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»

Історія про 33 «вагнерівців», затриманих у Білорусі, отримала несподіване продовження. Спочатку анонімний телеграм-канал «Очки Баканова», а за ним агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що російських найманців мали намір заарештувати українські спецслужби, однак операція зірвалась – через нібито злив з Офісу Президента. 

Згодом головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора понад рік проводили спецоперацію з розшуку та затримання терористів, ймовірно причетних, до збиття Boeing рейсу МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Бойовикам, які воювали на Донбасі нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії. У процесі «рекрутингу» найманці дали під запис свідчення про злочини на території України. 18 серпня частину цих записів оприлюднила відома журналістка Яніна Соколова (за даними LB.ua їх понад 50 годин). 

24 липня групу нібито мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, 25 липня вона мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ-Стамбул. Під час перельоту літак планували екстрено посадити в одному з українських аеропортів.

24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Після чого операцію буцімто відклали на кілька днів – аби її проведення не завадило обміну полоненими та початку перемир'я на Донбасі. 

Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала. Згодом усіх затриманих Білорусь передала Росії. За версією Юрія Бутусова зрив спецоперації міг статися через витік інформації з Офісу Президента, через що тодішній очільник ГУР Василь Бурба нібито вимагав перевірити на «поліграфі» усіх, хто знав про проведення операції.

18 серпня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав ці події спецоперацією російських спецслужб

«Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів, – заявив він в інтерв’ю «Укрінформу». – По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська. Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення».

Він додав, що російське видання «Комсомольская правда» ще 6 серпня опублікувало докладну фейкову версію про те, що СБУ нібито причетна до появи «вагнерівців» у Мінську.

«Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими», – додав голова ГУР.

Зрозуміло, вся ця історія набула широкого розголосу. LB.ua звернувся з проханням про коментар до очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Ми отримали письмові відповіді на наші запитання, які й наводимо нижче.

Фото: president.gov.ua

Прокоментуйте, будь ласка, твердження Юрія Бутусова про те, що українські спецслужби готували операцію по затриманню найманців, які воювали на Донбасі, однак вона була нібито зірвана через ймовірний витік інформації після наради у президента. 

Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. 

Офіс Президента України візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби Безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з числа громадян України на території Республіки Білорусь.

Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня. 

Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія.

І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій. 

Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів.

А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна.

Що стосується бойовиків, які брали участь у війні на Донбасі, то Президент України Володимир Зеленський рішення керівництва Білорусі віддати їх Росії назвав дивним та неприйнятним в дружніх міждержавних відносинах. І Україна завжди буде робити усе від неї залежне, щоб військові злочини цих та інших людей були обов’язково покарані.

Чи відповідає дійсності інформація про те, що ви пропонували перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо полонених?

Ні. Звичайно, не відповідає.

Чи дійсно начальник ГУР Міноборони Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф?

Мені про це нічого невідомо. Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства.

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