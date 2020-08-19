Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»

Історія про 33 «вагнерівців», затриманих у Білорусі, отримала несподіване продовження. Спочатку анонімний телеграм-канал «Очки Баканова», а за ним агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що російських найманців мали намір заарештувати українські спецслужби, однак операція зірвалась – через нібито злив з Офісу Президента.

Згодом головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора понад рік проводили спецоперацію з розшуку та затримання терористів, ймовірно причетних, до збиття Boeing рейсу МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Бойовикам, які воювали на Донбасі нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії. У процесі «рекрутингу» найманці дали під запис свідчення про злочини на території України. 18 серпня частину цих записів оприлюднила відома журналістка Яніна Соколова (за даними LB.ua їх понад 50 годин).

24 липня групу нібито мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, 25 липня вона мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ-Стамбул. Під час перельоту літак планували екстрено посадити в одному з українських аеропортів.

24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Після чого операцію буцімто відклали на кілька днів – аби її проведення не завадило обміну полоненими та початку перемир'я на Донбасі.

Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала. Згодом усіх затриманих Білорусь передала Росії. За версією Юрія Бутусова зрив спецоперації міг статися через витік інформації з Офісу Президента, через що тодішній очільник ГУР Василь Бурба нібито вимагав перевірити на «поліграфі» усіх, хто знав про проведення операції.

18 серпня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав ці події спецоперацією російських спецслужб.

«Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів, – заявив він в інтерв’ю «Укрінформу». – По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська. Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення».

Він додав, що російське видання «Комсомольская правда» ще 6 серпня опублікувало докладну фейкову версію про те, що СБУ нібито причетна до появи «вагнерівців» у Мінську.

«Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими», – додав голова ГУР.

Зрозуміло, вся ця історія набула широкого розголосу. LB.ua звернувся з проханням про коментар до очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Ми отримали письмові відповіді на наші запитання, які й наводимо нижче.