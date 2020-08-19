Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»

Прокоментуйте, будь ласка, твердження Юрія Бутусова про те, що українські спецслужби готували операцію по затриманню найманців, які воювали на Донбасі, однак вона була нібито зірвана через ймовірний витік інформації після наради у президента.
Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними.
Офіс Президента України візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби Безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з числа громадян України на території Республіки Білорусь.
Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня.
Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія.
І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій.
Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів.
А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна.
Що стосується бойовиків, які брали участь у війні на Донбасі, то Президент України Володимир Зеленський рішення керівництва Білорусі віддати їх Росії назвав дивним та неприйнятним в дружніх міждержавних відносинах. І Україна завжди буде робити усе від неї залежне, щоб військові злочини цих та інших людей були обов’язково покарані.
Чи відповідає дійсності інформація про те, що ви пропонували перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо полонених?
Ні. Звичайно, не відповідає.
Чи дійсно начальник ГУР Міноборони Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф?
Мені про це нічого невідомо. Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства.