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Кабмін розриває сім угод про співпрацю в цивільній авіації в рамках СНД

"Денонсація таких угод - це передусім відповідь на порушення Росією міжнародного права, на анексію наших територій".

Кабмін розриває сім угод про співпрацю в цивільній авіації в рамках СНД
Фото: tsn.ua

Кабінет Міністрів України продовжує роботу над виходом зі структур Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації. Україна є частиною міжнародних договорів у цих сферах, тому денонсація таких угод з СНД - це передусім відповідь на порушення Росією міжнародного права, на анексію наших територій", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що після окупації півострова Росією, з 2014 року, Державіаслужба винесла 107 тис. постанов про накладання штрафів на 14,5 млрд гривень за те, що російські авіакомпанії літають над територією Криму.

"Зрозуміло, що в такій ситуації ні про яке співробітництво мови йти не може, тому сьогодні проголосуємо і пропонується підтримати розрив відповідних угод", - сказав прем'єр.

Як уточнив депутат Олексій Гончаренко, загалом Україна виходить із семи міжнародних договорів, укладених у рамках СНД у галузі цивільної авіації. А саме: Рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація"; Угода про Дальнє радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав; Угода про практичне використання статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію; Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації; Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання; Меморандум про принципи взаємодії і співробітництва у галузі цивільної авіації; Рішення про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація".

Нардеп опублікував копію проєкту постанови Кабміну у своєму Telegram-каналі.

Фото: Олексій Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, у травні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД. Після цього Україна вийшла вже з понад десятка таких угод.

Так, 23 січня 2019 року Кабмін припинив дію трьох договорів, укладених у рамках СНД. У постанові уряду йдеться про припинення Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією від 26 червня 1992 року, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 24 вересня 1993 року і Угоди про співпрацю в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 15 травня 1992 року.

7 липня шостий президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД. 

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