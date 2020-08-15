Шмигаль: у третьому кварталі економіка України почала відновлюватися

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українська економіка почала відновлюватися в третьому кварталі.

Про це він написав у фейсбуці.

"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також додав, що пандемія коронавірусу призвела до найбільшої економічної рецесії за останні 70 років.

"Коронакриза - це не лише серйозний удар по медичних системах країн. Це також одна з найбільших економічних рецесій за останні 70 років. Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, за даними Національного банку, економіка України у другому кварталі впала на 11%.