"Укроборонпром" завершив виконання проблемного контракту на 45 БТР

"Укроборонпром" виконав проблемний контракт на 45 бронетранспортерів БТР-4Е, який було зірвано у 2019 році і поновлено після втручання президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба концерну в п'ятницю.

"Усі 45 машин готові й уже передані замовнику. Частина цих нових БТР-4Е прямує на Київ – вони візьмуть участь в урочистостях до Дня незалежності України", - розказав директор Харківського конструкторського бюро імені Морозова (ХКБМ) Яків Мормило.

"Основний замовник нашої бронетехніки – Міноборони. Ми хотіли довести військовим, що спроможні робити якісну техніку вчасно. І ми це зробили. На черзі – другий проблемний контракт – БТР для Нацгвардії. Його реалізація була неможлива через те, що ХКБМ виконував замовлення для військових на максимальній виробничій потужності заводу. Тепер усі перепони усунуті, і незабаром нацгвардійці отримають першу партію машин", - сказав у свою чергу заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Мустафа Найєм.

Нагадаємо, що 2016 року ХКБМ уклало контракт на постачання Міністерству оборони 45 бронетранспортерів, але через проблеми з постачанням корпусів виробництво було зірвано. Невиконання контракту призвело до фінансової кризи на підприємстві - накопичилися борги перед співробітниками і постачальниками.

У листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський провів у Харкові нараду з питань "Укроборонпрому", на якій представники КБ назвали умови для виконання зірваного контракту. Підприємство попросило заплатити за вже виготовлені 12 БТР і продовжити контракт до 31 серпня 2020 року. Влада пішла підприємству назустріч.

Бронетранспортер БТР-4Е – це броньована колісна чотиривісна бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркуша" до постановки на озброєння.