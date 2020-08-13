Уруський анонсував створення аерокосмічного холдингу з "Антоновим"

Державний концерн "Укроборонпром" планують трансформувати у дві керуючі державні холдингові компанії.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми передбачаємо, що трансформація державного концерну "Укроборонпром" полягатиме (в тому), що ми реально отримаємо дві керуючі холдингові компанії державні: одна з них буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіацію ми разом із космосом хочемо перевести в державну холдингову компанію "Аерокосмічні системи України", - сказав Уруський на брифінгу під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП).

Віцепрем’єр додав, що підприємства Національного космічного агентства України також реформуватимуть.

"Там також буде здійснено корпоратизацію. Ми вважаємо, що синергія таких двох високотехнологічних галузей промисловості України, якими є авіапромисловість і ракетно-космічна галузь, дасть нам змогу суттєво поліпшити показники, які ми маємо на сьогодні, і найголовніше - створити механізми для залучення інвестицій у ці галузі, щоб вони могли конкурувати в цьому дуже непростому середовищі світових ринків", - заявив Уруський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Його кандидатуру підтримали 250 парламентарів.

Незадовго після призначення на посаду Уруський поділився планами повної трансформації "Укроборонпрому".