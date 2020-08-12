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Уряд передав Фонду держмайна 200 підприємств для приватизації

Під контролем держави мають намір залишити приблизно 300 із 3 тисяч об'єктів.

Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.

Про це за підсумками засідання уряду 12 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні понад 3000 державних підприємств. Жоден український уряд не міг ефективно управляти такою кількістю. Тому наша стратегія - залишити під контролем держави приблизно 300 об'єктів. Це оптимальний варіант, який дасть змогу уряду залишатися ефективним власником", - написав він у Facebook.

За словами прем’єра, на завершальному етапі перебуває також робота над урядовим законопроєктом, який визначить перелік об'єктів, котрі мають залишитися під контролем держави. Йдеться про такі держкомпанії, як "Нафтогаз України" або "Енергоатом".

Шмигаль зазначив, що Кабмін на засіданні в середу затвердив методику визначення справедливої ціни, яку приватне підприємство може отримати від концесії з державою.

Під час ухвалення проєкту розпорядження Кабміну "Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна" з метою додаткового вивчення доцільності передачі були виключені з переліку державні підприємства: Завод порошкової металургії, Український державний науково-дослідний і проєктний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу, Донецький державний науково-дослідний та проєктний інститут кольорових металів, "Екотрансенерго" і "Кривбаспроєкт", зазначає Інтерфакс-Україна.

Крім того, з переліку держпідприємств для передачі до ФДМ були виключені Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв, Харківське промислово-торговельне підприємство, Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів, Науково-дослідний і проєктний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія", "Укрпромзовнішекспертиза", Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз", НДЦ рідких мінеральних добрив, державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес", Розрахунково-кліринговий центр, Полупанівський кар'єр, "Держінформаналітика", Партнерський фонд, "Промислово-металургійний консалтинг" і "Фінпро".

За пропозицією т. в. о. міністра енергетики Ольги Буславець, із переліку на передачу до Фонду держмайна були виключені також держпідприємства "Львіввугілля", "Шахта "Надія", "Лисичанськвугілля", "Укренергопраця".

Як зазначено у проєкті постанови, під час підготовки документа з нього було, зокрема, вилучено 20 об'єктів "Укроборонпрому", щодо них готується окрема постанова.

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