Любченко: податок на виведений капітал не розумію

Керівник Державної податкової служби Олексій Любченко не підтримує заміни податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал (ПнВК). Він сумнівається, що держава зможе перекрити недоотримані надходження.
Про це Любченко розказав у інтерв'ю LB.ua.
"Можливо, не вистачає рівня кваліфікації, але я податку на виведений капітал не розумію. Я розумію поляків, які його ввели для малого і середнього бізнесу і через перерозподіл Євросоюзу більш ніж 30 мільярдів євро собі раз - і в бюджет дотацію отримали, тому що в них діра. А де ми ці дірки закриємо, якщо це 80+ мільярдів на рік?" - сказав голова Податкової.
Заступник голови виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський на початку літа говорив, що зараз оптимальний час для введення ПнВК, тому що втрат бюджету від зміни податку з урахуванням кризи може і не бути. Але Любченко каже, що це не так.
"Цього місяця декларування 10 серпня [кінцевий термін подання декларацій з податку на прибуток підприємств за перше півріччя]. Мені 1 травня принесли розрахунки з очікуваним до кінця року. Я трохи напружився, але потім макроцифри подивився - і, думаю, взагалі не проблема. Питання в тому, скільки буде плюса - 15 млрд або 30 млрд? Ось 15 млрд податкова система вже бачить", - сказав він.
Нагадаємо, що введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток було схвалено ще у 2016-му на одному з засідань Національної ради реформ. На початку жовтня 2017 року цей податок був підтриманий на засіданні Кабінету Міністрів. У липні 2018-го законопроєкт про ПнВК було внесено президентом Петром Порошенко в парламент, але його так і не прийняли через відсутність джерел, які компенсували б втрату доходів бюджету.
Міжнародний валютний фонд погодився з введенням ПнВК в Україні, але тільки для компаній з річним оборотом до 200 млн гривень і за умови, що вони повинні будуть авансом заплатити 50% від суми податкових зобов'язань з податку за прибуток за звітний рік. У такому разі ПнВК міг би бути введений для 98% юридичних осіб. Решта два відсотки, які генерують до 85% загальної суми податку на прибуток, продовжували б його платити.
У підсумку ідею зам'яли, а тодішній президент Петро Порошенко запропонував повернутися до ПнВК після виборів.