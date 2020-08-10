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Ексміністр фінансів Данилюк став членом наглядової ради депозитарію

У червні НДУ звільнив голову наглядової ради Ігоря Мітюкова.

Ексміністр фінансів Данилюк став членом наглядової ради депозитарію
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Національний депозитарій на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів достроково припинив повноваження членів наглядової ради ПАТ "НДУ" й обрав нову.

Одним із її членів став колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Пресслужба НДУ повідомляє, що позачергові збори акціонерів було скликано у зв'язку з припиненням повноважень члена наглядової ради Ігоря Мітюкова за його заявою.

Збори акціонерів ухвалили рішення достроково припинити повноваження всіх членів наглядової ради і обрали новий склад із семи членів, до якого входять 5 незалежних директорів: Олександр Данилюк, Віталій Лісовенко, Віталій Мілентьєв, Микола Стеценко та Володимир Якубовський.

Також до нового складу наглядової ради були обрані Олександр Панченко як представник акціонера Держава Україна в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Микола Селехман як представник акціонера Національний банк.

Найближчим часом відбудеться перше засідання нового складу наглядової ради НДУ. Першочерговими завданнями для новообраних членів стане обрання голови ради і визначення спільного бачення майбутнього напрямку в розвитку діяльності НДУ.

У червні Національний депозитарій звільнив голову наглядової ради Ігоря Мітюкова.

Національний депозитарій України - юридична особа, створена в формі Публічного акціонерного товариства в 1999 році, на яку, відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", покладено функції Центрального депозитарію послуг. Діяльність депозитарію спрямована на забезпечення формування та функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.

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