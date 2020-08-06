АМКУ наклав штраф у розмірі 18 млн грн на "Укрзалізницю" за необґрунтовану послугу

АТ "Укрзалізниця" одноосібно запровадило послугу і встановило вартість на неї.

Антимонопольний комітет наклав штраф на АТ "Укрзалізниця" у розмірі 18 282 400 грн за економічно необґрунтовану вартість запровадженої послуги - "подача й забирання вагонів і контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні станції". Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Вантажовідправники та вантажоотримувачі скаржаться, що "Укрзалізниця" визначила певні залізничні станції, які вони використовують для відправлення або отримання вантажів, малодіяльними.

Відтак у безальтернативному порядку "запропонувала укласти додаткову угоду до договору про надання послуг, запровадивши послугу "Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням", - йдеться в повідомленні.

Під час впровадження такої послуги, її вартість становила 170,38 грн без ПДВ (204,46 грн з ПДВ) за 1 вагон/1 кілометр і надалі зростала.

Антимонопольний комітет вважає, що такі дії АТ "Укрзалізниця" містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції і розпочав розгляд справи.

Комітет встановив, що "Укрзалізниця" одноосібно, без прохання вантажовласників та без визначення з ними методів погодження тарифу, в безальтернативному порядку запровадило послугу, встановило вартість на неї, а також визначило підстави для її застосування (застосовується після укладання додаткової угоди), а підписання додаткової угоди про надання послуги є умовою надання Товариством послуг перевезень вантажів з/на малодіяльні вантажні станції, яку неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Зазначають, що "АТ "Укрзалізниця" не змогло спростувати висновок Комітету про наявність та кваліфікацію вчиненого порушення. Тому за результатами розгляду справи на засіданні АМКУ наклав на УЗ штраф 18,28 млн грн та зобов’язав компанію припинити зазначене порушення.