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У Великобританії рецесія буде менш серйозною, ніж очікувалося, однак зросте безробіття

До кінця року близько 2,5 млн людей можуть стати безробітними. 

У Великобританії рецесія буде менш серйозною, ніж очікувалося, однак зросте безробіття
Фото: EPA/UPG

За оцінками Банку Англії, спричинена пандемією рецесія у Великобританії буде менш серйозною, ніж очікувалося, однак зросте безробіття.

Обсяг економічного виробництва в Британії скоротиться на 9,5%, що на 14% більше, ніж прогнозувалося раніше, пише Independent.

Однак Банк попередив, що до кінця 2020 року безробіття може майже подвоїтися - до 7,5%, а це означає, що близько 2,5 млн осіб можуть залишитися без роботи. 

Очікується, що в другому кварталі ВВП скоротиться на 20%, але, за словами представників Банку, показники свідчать про те, що відновлення було більш потужним, ніж передбачалося в травні. 

Активність на ринку житла вже повернулася до нормального рівня, хоча деяким домашнім господарствам стає складніше отримати іпотечний кредит. 

Зростання економіки очікується на 9% у 2021 році, що поверне її до рівня до пандемії. У 2022 року очікується зростання на 3,5%. Це дає підставу для оптимістичних прогнозів, але чимало аналітиків говорять про більш повільне відновлення, яке може зайняти декілька років. 

Також повідомляють, що інвестиції в бізнес будуть відновлюватися повільніше, а безробіття почне знижуватися з початку наступного року.

Нагадаємо, що економіка єврозони в другому кварталі скоротилася на 12,1%, що призвело до входження в найглибшу рецесію за всю історію. Економіка Іспанії впала на 18,5%, Франції — майже на 14% у другому кварталі, коли в обох країнах був локдаун. У першому кварталі ВВП Великобританії впав на 2,2%, що стало найгіршим показником з 1979 року. 

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