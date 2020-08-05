"Нібулон" вкотре застерігає сільгосптоваровиробників та інші компанії від співпраці з підприємствами-двійниками

Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 14291113, юридична адреса: Каботажний спуск, 1, м. Миколаїв, 54002) офіційно повідомляє, що не має жодного відношення та ніяких юридичних, фінансових, майнових, договірних та інших зобов'язань щодо:

- ТОВ «НИБУЛОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191252);

- ТОВ «НИБУЛОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39429375);

- ТОВ «НИБУЛОН АГРО» (код ЄДРПОУ 40188412);

- ТОВ «ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39977365);

- ТОВ «АГРОФОНД-НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39977255);

- ТОВ «НІБУЛОН ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39972037);

- ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39970401);

- ТОВ «НІБУЛОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39960440);

- ТОВ «НІБУЛОН РІ» (код ЄДРПОУ 39977098);

- ТОВ «АВТО ТРАНС НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39977166);

- ТОВ «НІБУЛОН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39970218);

- ТОВ «НІБУЛОН БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39971929);

- ТОВ «АГРО ГРУП НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39960503);

- ТОВ «НІБУЛОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39955818);

- ТОВ «НІБУЛОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39955430);

- ТОВ «АГРО НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 39720912);

- ТОВ «НІБУЛОН АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40663895);

- ТОВ «НІБУЛОН+» (код ЄДРПОУ 40001151);

- ТОВ «НІБУЛОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40979093);

- ТОВ «НІБУЛОН АГРО ОПТ» (код ЄДРПОУ 42011072);

- «NIBULON-AGRO» LTD (Company number 12101521).

Посадові особи вищезазначених підприємств також жодним чином не пов’язані із ТОВ СП «НІБУЛОН». Використання комерційного (фірмового) найменування нашого підприємства в найменуванні цих компаній не погоджувалося з ТОВ СП «НІБУЛОН». З огляду на це, будь-які претензії до ТОВ СП «НІБУЛОН» стосовно господарської діяльності зазначених підприємств прийматись і розглядатися не будуть.

Крім того, на початку липня у фейсбуці з’явилася сторінка Nibulon Finance (https://www.facebook.com/nibulonfin/), яка пропонує перехід на сайт для оформлення мікропозик. Ні вказана сторінка, ні вказаний на ній сайт, ні інформація щодо пропозицій будь-яких товарів/послуг, яка міститься на них, жодного стосунку до ТОВ СП «НІБУЛОН» так само не мають.

Позначення (слова) «НІБУЛОН», «NIBULON», «НИБУЛОН» є об’єктами права інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на які належать ТОВ СП «НІБУЛОН». Зокрема, ці позначення (слова) є комерційним (фірмовим) найменуванням нашої компанії, починаючи з 1991 року («НІБУЛОН» – державною мовою, «NIBULON» – за використанням латиниці, «НИБУЛОН» – у перекладі на російську мову відповідно). Також ці позначення (слова) є зареєстрованими знаками для товарів і послуг, права інтелектуальної власності на які засвідчуються Свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №№74128, 74129, 74130 від 15.03.2007. Наведена інформація зберігається в режимі вільного доступу у відповідних державних реєстрах.

«Оскільки ТОВ СП «НІБУЛОН» не надавало дозволу будь-яким іншим особам на використання своїх комерційного (фірмового) найменування, зареєстрованих знаків для товарів і послуг та схожих з ними позначень, використання цих об'єктів права інтелектуальної власності та схожих з ними позначень без такого дозволу з боку ТОВ СП «НІБУЛОН» є неправомірним», – йдеться в повідомленні.

ТОВ СП «НІБУЛОН» звертається до Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу генерального прокурора України з проханням звернути увагу на діяльність цих компаній.

«На жаль, це не перший випадок використання авторитету і репутації відомої компанії. Будьте пильними та уважно перевіряйте партнерів, з якими плануєте розпочати співпрацю. Щоб вас не ввели в оману, спочатку зателефонуйте до офісу нашої компанії та уточніть, чи саме той це «НІБУЛОН». Звертаємося до всіх із проханням повідомляти про випадки використання імені компанії в корисних цілях», – зазначають у компанії.