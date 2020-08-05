"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті стався потужний вибух
Конфронтація зі столичними фанами забезпечена: "Шахтар" хоче повністю переїхати до Києва
Конфронтація зі столичними фанами забезпечена: "Шахтар" хоче повністю переїхати до Києва
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Нафтогаз" попередив про зростання ціни на газ у серпні

Усі побутові клієнти переведені на тариф "Місячний".

"Нафтогаз" попередив про зростання ціни на газ у серпні
Фото: humikus/Depositphotos

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" збільшила ціну на газ для населення на 9,1%, до 3,24 гривні/куб. м на серпень.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний". Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду", - йдеться в повідомленні.

У компанії зауважили, що із завершенням дії режиму ПСО (Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

"Нафтогаз" пояснив, що тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі всі побутові клієнти автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає постоплату за спожитий газ.

Згідно з тарифом, споживачі можуть зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua і чат-бот GASUA.

Нагадаємо, в липні "Нафтогаз" збільшив  ціну на природний газ для населення на 7,2%, або на 155 грн/тис. куб. м порівняно з червнем - до 2 297,53 грн/тис. куб. м.

Перед тим у компанії кілька місяців поспіль звітували про зниження ціни на газ.

До 1 серпня ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною та публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також