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Ярославський офіційно став власником банку "Кредит Дніпро"

Головою правління "Кредит Дніпра" став Сергій Панов, який був заступником голови правління УкрСиббанку.

Ярославський офіційно став власником банку "Кредит Дніпро"
Александр Ярославский
Фото: Facebook

Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно став власником "Банку Кредит Дніпро", що раніше належав Вікторові Пінчуку.

Про це інформує пресслужба банку.

Повідомляється, що 3 серпня 2020 року між компанією "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка виступає єдиним акціонером "Банку Кредит Дніпро", та Олександром Ярославським, власником і президентом групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі "Банку Кредит Дніпро".

30 липня 2020 року Ярославський отримав від Національного банку України погодження прямого набуття істотної участі в розмірі 100% акцій у статутному капіталі Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро". Унаслідок укладення зазначеної угоди Олександр Ярославський став кінцевим бенефіціарним власником фінустанови.

Відповідно до повідомлення, наглядова рада "Банку Кредит Дніпро" ухвалила рішення про припинення повноважень і звільнення з посади голови правління банку Олени Малинської з дати укладання угоди про відчуження 100% акцій у статутному капіталі фінустанови.

У зв’язку зі зміною власника припиняються повноваження чинного складу Наглядової ради фінустанови. Нові члени Наглядової ради вступлять у свої повноваження відразу після погодження їх кандидатур Національним банком України.

Головою правління "Кредит Дніпра" став Сергій Панов, який був заступником голови правління УкрСиббанку.

Нагадаємо, 2017 року Ярославський намагався купити в росіян Промінвестбанк і Сбербанк, але переговори не увінчалися успіхом.

Ярославський також був засновником УкрСиббанку (входив до числа найбільших в Україні) і згодом продав його французькому BNP Paribas.

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