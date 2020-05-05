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Ярославский собирается выкупить долги "Металлиста" и воскресить клуб

Бывший президент готов вновь возглавить клуб.

Ярославский собирается выкупить долги "Металлиста" и воскресить клуб
Александр Ярославский
Фото: Facebook

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский намерен вернуть харьковский клуб в большой футбол.

С этой целью украинский бизнесмен собирается выкупить все долги "Металлиста", сообщил телеведущий Игорь Цыганык в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Долгое время никак не могли выкупить долги "Металлиста" через определенную коррупционную историю в клубе. Ярославский сейчас хочет договориться с игроками, тренерами, менеджерами команды, которым клуб задолжал деньги. Деньги уже не имеют значения. Чтобы все, кому должен Курченко, написали отказ от долгов клуба. Кому-то он предложит работу, кому-то, может, деньги, кому-то больше, кому-то меньше... Но он хочет выкупить долги. Это называется санацией. Если я выкупаю долги, мне тогда должны отдать всю собственность (базу, стадион и марку "Металлист"), - заявил Цыганык.

"Вот он договорится с Шавьером, Кристальдо (бразилец Клейтон Шавьер - с 2010 по 1015 гг. хавбек "Металлиста", аргентинец Джонатан Кристальдо – с 2011 по 2014 гг. нападающий харьковчан, - прим. LB.ua) и другими, и государство обязано отдать ему эту собственность Курченко, потому что он становится главным кредитором. Но сейчас есть решение (и оно будет обжаловано) о национализации. Не банкротство! А это уже надо будет покупать у государства. Ярославский этого не хочет. Он хочет стать полноценным владельцем, выкупив долги. Если это произойдет, а я знаю, что переговоры идут, тогда вернется "Металлист". Его интересует "Металлист", а не "Металлист 1925", - особо подчеркнул журналист.

"Но надо, чтобы кто-то ему в этом помог, а не мешал. Главное, чтобы все написали, что они отказываются от этих долгов Курченко в пользу Ярославского. Это даст ему возможность по закону прийти в исполнительскую службу и сказать - вот прошел процесс банкротства, я выкупил все долги и вступаю во владение данной собственностью", - добавил Цыганык.

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