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Погибший 4 года назад игрок "Шальке" найден живым

Прокуратура заинтересовалась Хианником Камба.

Погибший 4 года назад игрок "Шальке" найден живым
Хианник Камба
Фото: Daily Star

Экс-крайний защитник гельзенкирхенского "Шальке-04" Хианник Камба, которого 9 января 2016 года официально признали погибшим, оказался живым, утверждает Bild.

Предполагалось, что игрок погиб в автокатастрофе, но сейчас выяснилось, что 33-летний Хианник, который имеет конголезские корни, живет в Германии, в Рурской области.

Существует версия, что Камба решил инсценировать смерть. Прокуратура Эссена начала расследовать это дело, под подозрение попала жена футболиста. Она обвиняется в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа, с целью получения страховых выплат.

Фото: bild

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