Порошенко: "Слуга народа" единственная не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

По словам парламентария, законопроект можно было бы рассматривать уже с понедельника.

Почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция «Европейская Солидарность» пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания. На нем депутаты от оппозиции требуют принять два важнейших закона - 3376 о страховании медицинских работников, заболевших коронавирусом, и 3380 - об обеспечении массового тестирования, в том числе врачей и пациентов медучреждений. Об этом заявил лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко.

«Мы получили подписные листы в Верховной Раде только через неделю после регистрации закона. За эту неделю заболели почти 700 врачей. Чего тянете? Прежде всего - застрахуйте врачей. Врачи должны чувствовать заботу государства и в виде заработной платы. По состоянию на сейчас повышенная зарплата для врачей так и не дошла. Так и в вопросах страхования на случай заболевания или, не дай Господь, смерти», - отмечает Порошенко.

«Мы по этому поводу зарегистрировали законопроект. Сейчас собраны все фракции, кроме «Слуги народа», которые поставили подписи и немедленно, уже с понедельника, этот законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде Украины», - убежден Петр Порошенко.

Он также отметил, что карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.

«Тестирование выявляет - где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос - а где обещанные властью 2 млн тестов, когда проведено чуть более 100 000? Для кого они их хранят? Ответ очевиден - их просто физически нет», - говорит Порошенко.

«Каждый пациент, который обратился к семейному врачу, в скорую помощь, и каждый пациент, который попадает в больницу, в обязательном порядке должен проходить тест. И уже через 20 минут мы знаем, кто заболел, а кто не заболел», - отмечает Петр Порошенко.