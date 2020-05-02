Трамп предложил на должность посла в Украине Кита Дейтона

В 2018 году он был назначен стратегическим советником Минобороны.

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

С 2010 года Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности в Украине - его назначил на то время глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Дейтон 40 лет прослужил в армии Соединенных Штатов. Он также работал военным атташе американского посольства в России и был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования. Он владеет немецким и русским языками.

Кандидатуру Дейтона еще должен утвердить Сенат США.

Напомним, должность американского посла освободилась в мае 2019 года, когда Трамп уволил с этой должности Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США.