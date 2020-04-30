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Зеленский присвоил главе Госпогранслужбы Дейнеко звание генерал-майора

Такое же звание присвоено его первому заместителю Владимиру Никифоренко.

Зеленский присвоил главе Госпогранслужбы Дейнеко звание генерал-майора
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский присвоил главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко звание генерал-майора.

Об этом говорится в указе президента №161 от 30 апреля.

Такое же звание присвоено его первому заместителю Владимиру Никифоренко.

Ранее оба были в звании полковника.

Отметим, что сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника.

Напомним, Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы 14 июня 2019 года. Ранее он был начальником Луганского погранотряда.

В 2014 году за особые заслуги Дейнеко был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

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