Пассажиропоток на границе Украины сократился до рекордного минимума

20 апреля пограничники пропустили всего 6,9 тыс. человек.

Пассажиропоток на границе Украины в условия карантина сократился до рекордного минимума.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

В начале прошлой недели пассажиропоток был стабильным - 9-10 тыс. человек в сутки на въезд и выезд.

Перед выходными произошел небольшой рост пропускных операций до 12 тыс. человек в сутки.

На Пасху, 19 апреля, пассажиропоток резко снизился до 7,1 тыс. человек в сутки, а 20 апреля достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили всего 6,9 тыс. пропускных операций.

Напомним, что с 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и пункта контроля на государственной границе. Большинство оставшихся пунктов пропуска были затем закрыты дополнительными решениями в апреле.

С 00:00 17 марта были закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

С 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.