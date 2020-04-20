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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один военный погиб, двое - ранены

Украинские военные открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один военный погиб, двое - ранены
Фото: Макс Левин

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям украинских военных.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в  Facebook.

"Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения у населенного пункта Пивденне. По защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер", - говорится в вечерней сводке.

Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил против наших воинов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. К сожалению, один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

Из имеющихся огневых средств украинские военные открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.

Ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе снайпер ранил военного возле Новоалександровки в Донецкой области.

Напомним, что 19 апреля на Донбассе не было потерь, а 18 апреля ранения получили трое военных.

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