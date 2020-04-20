"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве во вторник поменяется ветер, воздух прогреется до +11 градусов

Ночью ожидаются заморозки.

В Киеве во вторник поменяется ветер, воздух прогреется до +11 градусов
Фото: EPA/UPG

21 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер поменяется на северный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-2 градуса, днем температура воздуха +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +7…+14 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градуса, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Днем небольшой дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-4 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +7…+14 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также