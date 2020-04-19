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Папа Римский поздравил православных и греко-католиков с Пасхой

Католики отпраздновали Пасху на прошлой неделе.

Папа Римский поздравил православных и греко-католиков с Пасхой
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой.

Обращение Папы обнародовано на сайте Vatican News.

"В это время испытаний мы особенно чувствуем, сколь великим даром является надежда, рождающаяся из осознания того, что мы были возрождены со Христом!", - подчеркнул Папа в нем.

Он выразил радость в связи с тем, что некоторые католические общины восточного обряда по экуменическим мотивам празднуют Пасху вместе с православными церквями.

"Пусть это братство послужит поддержкой там, где христиане составляют меньшинство", - призвал Папа Франциск.

Напомним, что католики отпраздновали Пасху на прошлой неделе, 12 апреля.

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