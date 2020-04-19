В понедельник в Киеве облачно с прояснениями, до +13 градусов

На севере Украины прогнозируют ночные заморозки.

20 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью -1...+1 градус, днем +11...+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки 0...-3 градуса, ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +9...+14 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, температура на протяжении суток +2...-3 градуса.

В Моршине ночью без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +11...+13 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +11...+13 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +14...+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки 0...-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +9...+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +9...+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Ялте дождь. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +14...+16 градусов.