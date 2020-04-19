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В МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере Украины

В ночь на воскресенье возникла угроза распространения пожаров на территорию Беларуси.

В МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере Украины
Фото: https://mvs.gov.ua

МВД рассматривает несколько версий возникновения лесных пожаров на севере Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания оперативного штаба в Овруче 19 апреля.

В Житомирской области - это суховеи и умышленный поджог.

"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог", - заявил Аваков.

Расследование проводит группа специалистов МВД, которую возглавляет советник министра генерал Владислав Бухарев.

"Однако, нельзя исключать и небрежного отношения к природе. Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора на краю леса", - добавил министр.

Как основную версию возникновения пожаров в Чернобыльской зоне полиция рассматривает малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил Аваков.

По словам главы ГосЧС Николая Чечеткина, в ночь на воскресенье возникла угроза распространения пожаров на территорию Беларуси.

"По состоянию на сегодня локализованы пять крупных пожаров, четыре в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Вчера авиация ГосЧС осуществила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав", - отметил Чечеткин.

Как сообщалось, по состоянию на 19 апреля пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить более полутора тысяч человек.

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