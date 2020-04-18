В Чернобыльской зоне появились новые очаги тления

В Чернобыльской зоне продолжается тление травяного настила и древесины. По состоянию на утро 18 апреля добавился еще один очаг в Лубянском лесничестве. Об этом сообщает ГосЧС.

"В Зоне отчуждения и обязательного отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели создали 297 км минерализованных полос для предотвращения распространения огня.

К тушению привлечены 716 пожарных, 166 единиц техники. В том числе три вертолета ГосЧС, которые 17 апреля совершили 134 сброса воды, а это 268 тонн.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа. 16 апреля в результате шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов горения, в некоторых местах тление превратилось в открытый огонь.



Также сообщалось, что огонь в зоне отчужения приблизился к саркофагу на ЧАЭС на 1,6 км.