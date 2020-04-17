Раньше мы не видели таких загрязнений даже в промышленных зонах, - соучредитель Saveecobot о смоге в Киеве

Команда сервиса для мониторинга информации об окружающей среде Saveecobot за все время своей работы не фиксировала такого загрязнения воздуха, было 16 апреля в Киеве.

Об этом соучредитель Saveecobot Ирина Черныш заявила в эфире hromadske.

По ее словам, смоги осенью 2019 были не такими существенными как сейчас.

"Сейчас очень критически сильно, раньше мы не видели таких загрязнений даже в промышленных зонах. Где единичные случаи были, но чтобы так массово, еще такого не видели - это очень плохой воздух", - сказала она.

Черныш отметила, что за полтора года наблюдений Saveecobot впервые видит такой "критический" уровень загрязнения.

"Он достаточно опасен, так как данные об уровне загрязнения мелкодисперсной пылью, которая отображается в наших сервисах, это частицы процесса горения, они абсорбируют на себя различные загрязняющие вещества, а в условиях повышенной вирусной опасности это еще возможность для транспортировки вирусных частиц, так как это поверхность, на которой они могут закрепляться", - пояснила эколог.

Она уточнила, что почти половина этой пыли не выводится из организма, провоцирует различные заболевания.

"Бронхо-легочные, сердечно-сосудистые, ухудшает существенно состояние здоровья пожилых людей, очень существенно влияет на здоровье детей, потому что они активно дышат. Поэтому сегодняшняя ситуация очень опасна", - подчеркнула Черныш.

Она добавила, что это опасная ситуация как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. В первом случае люди уже сейчас могут испытывать головную боль, боль в горле, может ухудшиться состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями. Также накопление этой пыли может иметь негативный эффект в будущем.

Эколог заявила, что почти такую же ситуацию с воздухом команда Saveecobot наблюдала в Центральной и Восточной Украине.

В то же время вечером 17 апреля ситуация с воздухом в Киеве ухудшилась, и столица Украины снова возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой.

По состоянию на 23:22 пятницы, индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 315 при допустимой норме в 50. Это вдвое больше даже показателей 16 апреля, когда город также был самым грязным в мире.

В столице Украины воздух загрязнен вдвое больше, чем в Шанхае, который идет вторым.

Приблизительно такой же индекс был в Киеве вечером и ночью 16 апреля, днем 17-го он опустился до 130.