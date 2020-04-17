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С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В ходе обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в фейсбуке.

"В течение 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. Все враждебные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Опытное боевики применяли автоматические станковые гранатометы, а рядом с Гнутово - обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, враг использовал крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - подчеркнули в штабе.

Напомним,за прошедшие сутки в зоне ООС произошел один обстрел, потерь среди украинских военных не было.

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