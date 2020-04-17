Отмечается, что все программы испытаний были выполнены успешно.

Киевский бронетанковый завод и специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели очередной, подводный этап испытания модернизированного образца танка Т-72.

Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".

"Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине", - говорится в сообщении.

Ранее на полигоне "Десна" в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка. Отмечается, что модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

"Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно", - говорится в сообщении.

Испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца.

Напомним, что в начале марта "Укроборонпром" выполнил контракт на модернизацию 30 танков Т-72.