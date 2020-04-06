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В киевской больнице скончался заболевший коронавирусом работник предприятия "Укроборонпрома"

Ему было 72 года. 

В киевской больнице скончался заболевший коронавирусом работник предприятия "Укроборонпрома"
Фото: ajansspor.com

В Киеве в больнице умер больной COVID-19 сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром".

Во время госпитализации он находился в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что этот случай коронавируса первый и единственный в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома".

О госпитализации мужчины сообщили 3 апреля. Он заболел во время отпуска, до этого работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал. 

Напомним, в Черниговской области 5 апреля от коронавирусной болезни COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался убежать из больницы.

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