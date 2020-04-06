Діти і коронавірус: чого слід очікувати батькам

95 дітей в Україні мали підтверджений діагноз COVID-19 станом на 6 квітня, 34 з них госпіталізовано. Як правило, коронавірус проявляється у дітей тими ж симптомами, що і в дорослих, однак минає набагато легше, а самі діти не потребують госпіталізації. Проте все ж невеликий відсоток дітей все ж може захворіти серйозно.

Важкий випадок

Над хлопчиком у лікарняному ліжку схиляються лікарі. На фотографіях здається, ніби дитина спить, але від обличчя тягнуться чисельні трубки до апарату штучної вентиляції легень. На великому матраці хлопчик здається меншим, ніж є насправді. Лікарі довкола нього одягнуті в респіратори, маски-щитки, блакитні одноразові хірургічні костюми, пластикові окуляри. Руки затягнуті в гумові рукавички. Хлопчик тримає долоні стисненими в кулачки, ніби готуючись до бою.

Фото: vn.depo.ua

Йому 2 роки і сім місяців. 26 березня дитину привезли до лікарні у Могилів-Подільськ з села Борівка, що знаходиться на межі Чернівецької та Вінницької областей, підтвердили діагноз COVID-19. 27 березня народна депутатка Лариса Білозір написала у своєму акаунті в Facebook, що в родині цього хлопчика є ще четверо дітей, наймолодшій — два місяці. Їх усіх забрали до Могилів-Подільської лікарні на обстеження, але коронавірус підтвердили лише у одного малюка. Мама з рештою дітей повернулася додому.

— Наразі з хлопчиком цілодобово перебувають медики, — розповіла у коментарі LB.ua завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Могилів-Подільської лікарні Людмила Зайцева. — У нас є чотири бригади, вони чергують по 12 годин позмінно. Пульсометри, наркозні апарати — усе є, але нам дуже сильно бракує засобів індивідуального захисту. Ми всі живемо в гуртожитку, який нам організувала місцева адміністрація. Останні тести на коронавірус медперсонал здавав 27 і 28 березня, результати були негативними. Поки вони всі здорові.

16 березня 2020 року журнал Pediatrics опублікував наразі найбільш повне дослідження того, як діти переносять коронавірус. Науковці проаналізували понад дві тисячі випадків зараження SARS-CoV-19 серед осіб до 18 років, про які відомо Китайському центру контролю та профілактики захворювань. Не всі випадки були підтверджені лабораторно — частина дітей мала підозру на коронавірус, яку підтверджували симптоми та рентгенографія грудної клітини. Дехто з хворих маленьких пацієнтів був у контакті з людьми, в яких COVID-19 підтвердили лабораторно.

За результатами аналізу дослідників, у 4% дітей не було жодних симптомів взагалі. Близько половини мали підвищену температуру, кашель, втому, рідше нудоту і діарею, але загалом симптоми проявлялися у легкій формі.

Фото: EPA/UPG

Ще близько 40% мали додаткові ускладнення — проблеми з легенями, пневмонію, але без задишки. Однак у 125 випадках серед дітей хвороба серйозно прогресувала, частина з них були на межі легеневої недостатності.

Найбільше важких випадків коронавірусу серед дітей припадає на новонароджених та дошкільнят, тому що, як вважають вчені, імунна система таких дітей ще не стикалася з іншими вірусами, а тому може бути не готова до адекватної відповіді у випадку зараження SARS-CoV-19. З іншого боку, саме через це імунна система дітей не так агресивно реагує на появу вірусу в організмі, а тому частина малюків переносить коронавірус набагато краще за дорослих. Єдиної думки серед вчених немає, адже китайський коронавірус і його вплив на організм продовжують досліджувати у лабораторіях.

Зафіксовано вже кілька смертей дітей від COVID-19. 31 березня у Лондоні від коронавірусу помер 13-річний хлопчик. А в суботу, 4 квітня, у Великобританії оголосили про смерть п'ятирічної дитини, що також була заражена SARS-CoV-19. Ще раніше — 24 березня — в Каліфорнії помер 17-річний підліток. Спершу у Департаменті охорони здоров'я Лос-Анджелесу заявили, що смерть настала через коронавірус. Однак пізніше хлопця виключили зі списку померлих через COVID-19, а директорка Департаменту оголосила про початок службового розслідування точних обставин смерті.

Фото: EPA/UPG

— Ситуація змінюється ледь не щогодини, — каже доктор Шон О’Лірі, член Американської академії педіатрії та інфекційних захворювань. — Найкраще, що наразі можуть зробити батьки — це слідкувати, аби діти також тримали дистанцію з іншими людьми, спостерігати за змінами у самопочутті та дотримуватися рекомендацій з гігієни.

Бути поруч

Особливих рекомендацій щодо госпіталізації дітей з COVID-19 немає ані в світі, ані в Україні. Тим не менш дитячі стаціонари мусять бути готовими до прийому пацієнтів. Якщо з точки зору медичних процедур різниці немає ніякої, то у випадку госпіталізації дітей лишається актуальним питання перебування дорослих поряд — більшість дітей переносить хворобу легше, але батьки можуть від них заразитися.

Дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій каже: якщо у дитини підозрюють COVID-19, внутрішньо сімейний контакт вже відбувся, адже вона все одно була з батьками в одному помешканні. Прийнято вважати, що всередині родини можливість передачі вірусу є майже в ста відсотках. Тому члени сім’ї, які живуть в одному помешканні, можуть ізолюватися разом.

Фото: Макс Левин Федір Лапій

— Якщо стан дитини погіршується, мама може бути поруч в стаціонарі — на неї оформлюється історія хвороби, і вона лишається у тій же палаті, або тому ж боксі, що й малюк, — пояснює Федір Лапій. — Це звичайна практика, як, наприклад, при гострій кишковій інфекції, коли хворіє дитина, що потребує госпіталізації. Якщо у мами теж є симптоми кишкової інфекції, то їй також призначається терапія і оформлюється історія хвороби. У дитячій лікарні мама може бути з дитиною доти, доки їй самій не знадобиться інтенсивна терапія, тоді її переводять у дорослий стаціонар.

Бувають складніші випадки, коли батьки перебувають на самоізоляції, бо мають підозру на коронавірус, а дитина потребує термінового лікарського втручання з інших причин, не через COVID-19. Дитина може бути інфікована, але не мати симптомів, таким чином є ризик заразити інших. Тому залишається актуальним питання лабораторної діагностики COVID-19 для пацієнтів та медпрацівників не лише інфекційних відділень.

За кордоном різні лікарні обирають різні стратегії запобігання поширенню коронавірусу. Наприклад, дитяча лікарня у Сіетлі скасувала медичні наради, обмежила кількість дорослих, які можуть супроводжувати дитину протягом лікування, та тестує на COVID-19 усіх співробітників, які мають бодай найменші симптоми. Бостонська дитяча лікарня моніторить стан здоров'я медиків, дітей та відвідувачів. Працівники, які не задіяні в медичній допомозі мають залишатися вдома. Максимум двоє людей можуть відвідувати пацієнта в палаті. Також адміністрація лікарні рекомендує і заохочує підтримку дітей через відео-конференції.

Фото: EPA/UPG

Федір Лапій вважає, що проблема ізольованого розміщення пацієнтів актуальна для українських лікарень. Попри підвищені заходи безпеки, у хірургіях немає окремих боксів, де можуть перебувати батьки з дитиною.

— Виникають різні ситуації, і далі вже адміністрація лікарні вирішує, як бути, — каже лікар. — Інколи шукають родичів дитини. Бабусь і дідусів лікарі попереджають, що вони у групі ризику. Дитину можуть доглядати інші родичі, це рішення вони для себе ухвалюють самостійно. Так, наприклад, було, коли мама з підтвердженим COVID-19 народила дитину. Жінка мусила далі перебувати в ізоляції, натомість родичі забрали малюка і вигодовують його донорським молоком. В стаціонарах також є молодший медичний персонал, що може доглядати за дитиною. На місцевому рівні можуть залучатися соціальні служби. Але, звісно, ніхто не замінить дитині рідних.

Ще одне важливе питання для батьків — з ким має перебувати дитина у випадку, якщо їх обох госпіталізують з COVID-19? Особливо актуально це для сімей, де є лише один опікун — мати, батько або інший родич, і більше доглянути дитину нікому. Якщо дитину також госпіталізують, її може доглянути медичний персонал. Якщо ж ні, то теоретично на допомогу мають прийти соціальні служби і вирішити питання тимчасового перебування дитини. Втім, прописаного алгоритму дій на такий випадок нема. Якщо є старші родичі, які можуть заразитися від дитини, рішення, чи підуть вони на ризик, будуть приймати самостійно.

«Якщо реанімація буде переповнена дітьми, значить, ситуація катастрофічна»

17 березня у Чернівецькій області у трьох дітей було виявлено коронавірус. Вже наступного дня заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак повідомила, що хвороба минає в легкій формі — у них немає ані лихоманки, ані пневмонії. Пацієнтам десять років, півтора року і пів року. 24 березня у Чернівецькій області госпіталізували ще чотирьох дітей з підозрою на COVID-19. У них була підвищена температура. Станом на 5 квітня двоє дітей перебувають у реанімації на апаратах ШВЛ.

25 березня коронавірус діагностували у семирічної дівчинки з Волинської області. 23 березня ввечері температура тіла дівчинки становила 38,2. На наступний день — температура вранці 36,7, ввечері — 36,7. Станом на 25 березня вранці у дитини була температура — 36,6, стан задовільний. Вона не потребувала госпіталізації.

Фото: РБК

28 березня COVID-19 виявили у півторарічної дитини у Кременецькому районі. Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом повідомив, що стан дитини — стабільно важкий, підтверджена пневмонія. Зазначається, що ймовірним джерелом інфікування є родич, який повернувся з Польщі.

Першого квітня Віталій Кличко під час брифінгу сказав, що в Києві коронавірус підтвердили в однорічної дівчинки. Другого квітня в Україні усього виявили 57 випадків COVID-19 у дітей, третього квітня цифра зросла на п’ять.

Лише 29 березня, майже через два тижні після початку карантину, Міністерство охорони здоров'я затвердило остаточний список лікарень для пацієнтів з коронавірусом. З 240 закладів 17 відповідатиме за госпіталізацію дітей з COVID-19.

— Ще задовго до карантину лікарі почали налаштовувати апарати ШВЛ, — розповіла LB.ua медсестра Валентина, яка працює в одній з київських дитячих лікарень, що також готується до прийому дітей з коронавірусом. — Але всі були стурбовані питанням, чи забезпечить нас держава засобами захисту. У це мало хто вірив, одна медсестра зрештою звільнилася. Дефіциту масок і рукавичок у нас не було, а от костюми з шоломами і окуляри з'явилися лиш на другий тиждень після початку карантину. Звідки — від держави чи волонтерів — я не знаю. Зараз мені головне, що коли нам привезуть першу дитину з коронавірусом, я матиму костюм. До перших випадків ми готові.

Але не всі питання особистої безпеки медиків, що працюватимуть з дітьми, вирішені остаточно. Валентина каже, що досі не зрозуміло, як будуть організовані зміни лікарів і медсестер, що контактуватимуть з пацієнтами з COVID-19. Чи будуть вони повертатися додому, де житимуть, чи тестуватимуть їх самих — невідомо, адже таких інструкцій не надходило.

— Я молода, якщо заражуся, то швидше за все мій стан буде не критичним, — говорить медсестра. — Та вдома на мене чекають старенькі батьки, у мами хвороба серця. У нас посилені дезінфекційні заходи, але кожну зміну ми приходимо на роботу і думаємо, чи буде сьогодні в нас пацієнт з COVID-19 і що тоді далі? Ми — медики і це наша війна, але мені страшно стати носієм і когось заразити.

Фото: EPA/UPG

Валентина розповідає, що аби не наражати на небезпеку дітей з іншими діагнозами, у її лікарні намагаються максимально розвантажити критично важливі відділення — інфекційне та реанімацію. Декого з теперішніх пацієнтів переводять до неврології, або у паліатив. Наразі в реанімації є 12 ліжко-місць, з яких шість відокремлено для дітей з коронавірусом. Валентина каже, якщо цього не вистачатиме, то у лікарні готові відкрити ще один пост.

— Я працюю в реанімації. Якщо наше відділення буде переповнене дітьми, значить, ситуація вже точно катастрофічна.