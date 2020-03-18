Они лежат в больнице с мамами, у которых тоже диагностировали COVID-19.

У инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме. Пациентам десять лет, 1,5 года и полгода, пишет "Суспильне".

У них нет температуры, лихорадки и пневмонии. Дети находятся в палатах с мамами, у которых тоже вчера подтвердили коронавирус.

По словам замглавы ОГА Натальи Гусак, мамы с детьми контактировали с человеком, у которого обнаружили коронавирус. 14 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с двоими детьми. Она контактировала с человеком, который вернулся из Италии и имел подозрения на коронавирусную болезнь. 15 марта госпитализировали маму с ребенком.

Напомним, 17 марта в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14, два из них скончались.