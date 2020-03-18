Музыка лечит. Душу и тело. Это многократно доказано как научными исследованиями, так и мнениями величайших умов человечества. Сейчас многим из нас придется провести какое-то время дома. Поскольку «человек-животное социальное», будет это непросто. Кстати, в Ухани после завершения карантина значительно увеличилось количество разводов, сообщается о резко возросшем уровне внутрисемейных конфликтов во время изоляции.

Я настоятельно рекомендую всем в ближайшие недели слушать классику. Хотя бы по полчаса в день. Посчитайте это арт-терапией. Причем мой совет касается и тех, кто вообще никогда в жизни внимательно классику не слушал – именно на вас это сейчас произведет наибольшее впечатление. Классическая музыка - уникальное достижение западной цивилизации, своеобразный антидепрессант, уже столетиями доказывающий свою эффективность. Конечно, никакая запись не сравнится с «живым» исполнением высококлассного музыканта, но в такой обстановке как сейчас ноутбук и даже мобильник вполне сойдут. Самое главное- суть музыки, пусть даже без тонкостей и нюансов – они передадут, вибрации гармонизации и утешения зайдут в ваш мозг и тело.

Новичкам рекомендую просто найти в поисковике хиты Моцарта (есть даже термин «Эффект Моцарта»), Баха, Рахманинова, Шопена, Вивальди. На следующем круге – Бетховена, Шуберта, Чайковского, Дебюсси. Потом- все остальное: безбрежный океан музыки перед вами, и благодаря современным технологиям - для основных целей- он совершенно бесплатен. Желающие –заходите на мой фейсбук страничку, я буду ежедневно выкладывать по одному музыкальному фрагменту той музыки, которая на мой взгляд носит терапевтический эффект и актуальна именно сейчас, в эти непростые дни. Слушайте классику. И будьте здоровы.