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Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом

Он вступит в силу после опубликования. 

Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса, принятый 17 марта Верховной Радой. Об этом свидетельствуют данные законопроекта №3219 на сайте парламента. 

Документ вводит штрафы за нарушение правил карантина, лишение свободы до 8 лет, если это нарушение привело к гибели людей.

Также на период карантинных мер запрещается начислять пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ или отрезать такие услуги за неуплату.

Карантин относится к форс-мажорным обстоятельствам, а работникам компаний разрешено уходить в неоплачиваемый отпуск на его период. 

Также закон ввел отсрочку на подачу деклараций до 1 июня, а не 1 апреля. 

Напомним, 17 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине. 

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