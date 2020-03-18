Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом

Он вступит в силу после опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса, принятый 17 марта Верховной Радой. Об этом свидетельствуют данные законопроекта №3219 на сайте парламента.

Документ вводит штрафы за нарушение правил карантина, лишение свободы до 8 лет, если это нарушение привело к гибели людей.

Также на период карантинных мер запрещается начислять пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ или отрезать такие услуги за неуплату.

Карантин относится к форс-мажорным обстоятельствам, а работникам компаний разрешено уходить в неоплачиваемый отпуск на его период.

Также закон ввел отсрочку на подачу деклараций до 1 июня, а не 1 апреля.

Напомним, 17 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине.