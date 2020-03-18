Сегодня первый день, когда в Украине и в том числе Киеве не работает метро. Поскольку не все жители столицы могут работать удаленно, многим приходится искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки переполнены, люди в спальных районах часами ждут возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.
Напомним, сегодня с 12.00 городские перевозки смогут выполняться, только если в маршрутке будет меньше 10 человек, а в автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек. Все пассажиры должны быть в медицинских масках, купить которые сегодня в Киеве проблематично.