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Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами

Киевляне ищут способы попасть на работу.

Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина

Сегодня первый день, когда в Украине и в том числе Киеве не работает метро. Поскольку не все жители столицы могут работать удаленно, многим приходится искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки переполнены, люди в спальных районах часами ждут возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.

Остановка рядом со станцией метро «Черниговская» автобуса ждет несколько десятков человек
Фото: Хмарочос
Остановка рядом со станцией метро «Черниговская» автобуса ждет несколько десятков человек

Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина

Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина

Фото: Vyacheslav Chechilo

Автобус №56
Фото: facebook/Алексей Янковский
Автобус №56

Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина

Фото: Иван Шепелев

Фото: facebook/Ольга Опанасенко

Фото: facebook/dpt.kiev.ua

Автобус №56
Фото: facebook/Алексей Янковский
Автобус №56

Напомним, сегодня с 12.00 городские перевозки смогут выполняться, только если в маршрутке будет меньше 10 человек, а в автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек. Все пассажиры должны быть в медицинских масках, купить которые сегодня в Киеве проблематично.

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