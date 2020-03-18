В отношении киевской судьи, отпустившей по УДО убийцу ребенка, открыли дело

Прокуратура Киева открыла уголовное производство в связи с досрочным освобождением бывшего сотрудника МВД Александра Балакирева, осужденного в 2019 году за убийство 2-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

В рамках уголовного производства Государственное бюро расследований проверит действия судьи Шевченковского районного суда Киева Елены Мелешак (ч.1 ст.375 Уголовного кодекса - принятие заведомо неправосудного решения).

Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти пострадавшего) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Однако по решению суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени 2019 года он отсидел больше 2/3 положенного срока и, учитывая добросовестное поведение, его условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.

В начале февраля 2020 года это решение отменила апелляционная инстанция, но вернуть его за решетку не смогли - Балакирев сбежал и сейчас находится в розыске.